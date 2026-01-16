Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın partisinin grup başkanvekili ve milletvekillerine yönelik sarf ettiği sözlere çok sert tepki gösterdi. İnan’ın kullandığı üslubu "siyasi nezaketten uzak ve hadsiz" olarak nitelendiren Güç, iktidar temsilcilerinin bu saldırgan tutumunun arkasında, ülkeyi sürükledikleri ekonomik buhranın hesabını verememe telaşının yattığını vurguladı. İzmir’in demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir kent olduğunu hatırlatan Güç, halktan kopanların hakaretle siyaseti domine edemeyeceğini ifade etti.

"Hakaretler yönetememe beceriksizliğini gizleme çabasıdır"

Yaptığı açıklamada iktidardan gelen eleştirileri göğüsleyen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, siyasetteki seviye kaybına dikkat çekti. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba’yı hedef alan açıklamalarını "kabul edilemez bir çıkış" olarak değerlendiren Güç, bu dilin bir özgüven göstergesi değil, aksine derin bir sıkışmışlık hali olduğunu belirtti. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tablonun sorumluluğundan kaçmak isteyenlerin, bağırma ve hakaret yöntemine başvurduğunu söyleyen Güç, yaşanan büyük toplumsal çöküşün üzerinin bu tür suni polemiklerle örtülemeyeceğinin altını çizdi.

"Halkın arasında gezemeyenler milletin iradesini sorgulayamaz"

İzmir’in kimliğini ve halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini belirten İl Başkanı Çağatay Güç, kent sakinlerinin sorunlarından bihaber olanların İzmir üzerinden siyasi dizayn yapamayacağını söyledi. CHP’li yöneticilerin ve belediye başkanlarının kentin her mahallesinde başı dik bir şekilde yürüdüğünü ifade eden Güç, bu meşruiyetin kaynağının halkın sandıktaki iradesi olduğunu hatırlattı. Emeklilerin açlık sınırında yaşam savaşı verdiği, gençlerin geleceğini yurt dışında aradığı ve hukukun zedelendiği bir ortamda iktidarın asıl gündeminin halkın sorunları olması gerektiğini vurgulayan Güç, "Halkın içine çıkmaya yüzü olmayanların, milletin temsilcilerine yönelik kullandığı bu hoyrat üslup, kendi siyasi tükenmişliklerinin belgesidir" dedi.

"İcraatla değil algıyla siyaset yapanlar gerçekle yüzleşmeli"

CHP İzmir İl Başkanı, AK Parti yöneticilerine yönelik tavsiyelerini sıralarken siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu hatırlattı. Hakaret ve ayrıştırıcı dilin toplumsal huzura zarar verdiğini kaydeden Güç, iktidarın gerçeklerden kaçmak yerine ekonomik tabloyla yüzleşmesi gerektiğini belirtti. İzmir halkının aklıyla alay edilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Güç, ülkenin içindeki karanlık tabloyu değiştirmek adına çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. "Hesap vererek siyaset yapın" çağrısında bulunan Güç, ne İzmir’in ne de Türkiye’nin sorumluluktan kaçan bu anlayışa teslim edilmeyeceğini dile getirerek kamuoyuna kararlılık mesajı verdi.

"İzmirli olmayan çapulcuları bu şehrin koridorlarına sokmayız"

Siyasi gündemi sarsan bu karşılıklı açıklamaların fitili, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın partisinin İzmir İl Kadın Kolları toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlenmişti. İnan, söz konusu toplantıda CHP’li üst düzey isimleri hedef alarak, "İzmirli olmayan çapulcuları, Ali Mahir Başarırları, Veli Ağbabaları bu şehrin koridorlarına sokmayız" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yerel yönetimleri de sert bir dille eleştiren İnan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Phuket gezisine atıfta bulunarak, "İlk seçimde kendi cebimizden verip hepsini Maldivlere, tropik adalara göndereceğiz, yeter ki İzmir’den uzak dursunlar" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

