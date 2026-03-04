Son Mühür/Merve Turan- İzmir Kahveciler Odası’nda geçtiğimiz haftalarda tekrarlanan seçimler tamamlandı. Üyeler, uzun süren tartışmalar ve yoğun rekabetin ardından oylarını mavi listenin adayı Jale Büyükdemir’den yana kullanmıştı.

Değişim istendi

Seçim süreci, mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı ile Jale Büyükdemir arasında yaşanan çekişmelerle gündeme gelmişti. Üyeler, değişim talebini net biçimde ortaya koyarken, 01.03.2026 tarihli seçimde salonda açıklanan sonuçlara göre Büyükdemir’in mavi listesi 446 oy alırken, Kırdı’nın beyaz listesi 339 oyda kaldı.

Jale Büyükdemir mazbatasını aldı

Tüm itirazlara rağmen seçim sonucunu kazanan Büyükdemir, Kahveciler Odası başkanlık görevine resmen başladı. Mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle, biz kadınların yönetime katılmasına imkan sağlayan çağdaş Türkiye Cumhuriyetine bana ve değişim talebime, şeffaf yönetim ve diğer projelerime inanıp, 2 kez iradelerine “ipotek” konulduğu halde, destek verip seçilmemi sağlayan İzmir Kahveciler Odasının yürekli üyelerine, kendimizi ifade edip, sesimizi duyurmamızı sağlayan “özgür, yerel ve ulusal basının yürekli mensuplarına veeee, adaylığa karar verdim andan bu güne kadar, gece-gündüz yanımda olup benimle çalışan, zaman zaman ailelerini ve özel sıkıntılarını dahi erteleyen her biri muhteşem çalışma arkadaşlarım olan seçkin ekibime sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı ifade ediyorum.

Her iki seçim kampanyasında, rakibiz be destekçileri tarafından, “kadın aday” olmama rağmen, çok ağır iftiralara, dezenformasyonlara, ağır hakaretlere maruz kaldım. Başta eski başkan olmak üzere, her biri ile ilgili hukuki haklarım saklıdır ve günü. geldiğinde hukuki sürece taşınacaklardır.

Devir - teslim sonrası, öncelikle odamızın mali bilançosunu tesbit ettirip, söz verdiğim üzere, bu bilgileri esnaf arkadaşlarımızla paylaşacağım. hepinize çok teşekkür ediyorum. sevgi ve saygılarımla…"