Son Mühür/ Merve Turan- Buca Belediyesi bünyesinde 16 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sunan Dijital Dershane platformu, kritik sınav dönemine giren adaylar için dev bir hamle başlatıyor. LGS, YKS ve KPSS maratonunda ter döken binlerce genç için "Online Seri Deneme Sınavları" dönemini başlatan belediye, eğitimde fırsat eşitliğini dijital dünyaya taşıyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, hayallerindeki eğitim kurumlarına ve kamu kadrolarına yerleşmek isteyen tüm adayları, profesyonel bir sınav provası niteliği taşıyan bu ücretsiz uygulamaya katılmaya davet etti.

Başarı sıralamanızı şimdiden görün

Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde hayata geçirilen bu program, öğrencilerin eksiklerini nokta atışı tespit etmelerine olanak tanıyor. 7-8 Mart tarihlerinde start alacak olan uygulama sayesinde öğrenciler, sadece test çözmekle kalmayıp binlerce rakibi arasındaki güncel başarı sıralamasını da görme fırsatı bulacaklar. Proje kapsamında her bir sınav branşı için toplamda 10'ar adet online deneme sınavı uygulanarak, adayların sınav stresini yönetme becerilerinin geliştirilmesi ve düzenli bir gelişim takibi yapılması hedefleniyor.

Başkan Görkem duman: “Gençlerimizin emeklerini taçlandırıyoruz”

Dijital Dershane platformunun sadece bir ders anlatım portalı değil, gençlerin istikbalini şekillendiren dev bir eğitim ekosistemi olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sınav maratonunun en kritik evresine girildiğini belirtti. Gençlerin akademik hedeflerine ulaşması yolunda her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Duman, başlatılan 10’ar adetlik seri denemelerin gerçek bir sınav simülasyonu sunduğunu kaydetti. Duman, tüm öğrencilerin bu imkandan yararlanarak kendi seviyelerini akranlarıyla kıyaslama şansı bulacağını hatırlatarak, çalışmak isteyen her gencin destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Esnek saat alternatifleri ile kişiye özel sınav takvimi

Öğrencilerin günlük çalışma programlarını ve okul rutinlerini etkilememek adına sınav sistemi oldukça esnek bir yapıda kurgulandı. Adayların zaman yönetimini kendi tercihlerine bırakmak amacıyla deneme sınavları gün içerisinde dört farklı oturum seçeneğiyle sunulacak. Buna göre öğrenciler; saat 10.00, 13.00, 17.00 veya 19.00 oturumlarından kendilerine en uygun olan dilimi seçerek online sınav platformuna giriş yapabilecekler. Bu esneklik, her öğrencinin en verimli olduğu saat diliminde performansını ölçmesine imkan tanıyacak.

Kayıt ve başvuru işlemlerinde kolaylık

Buca Belediyesi’nin sunduğu bu kapsamlı eğitim hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça pratik bir şekilde yürütülüyor. Ücretsiz deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin Dijital Dershane sistemine kayıtlı olmaları yeterli görülüyor. Sınav randevularını oluşturmak, program takvimini incelemek ve daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen adaylar, belediyenin resmi eğitim portalı olan dijitaldershane.buca.bel.tr adresi üzerinden tüm işlemlerini online olarak hızlıca tamamlayabilecekler.