Son Mühür - A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan ile benzer oyun tarzlarına sahip olduklarını vurgulayarak, sahada iyi bir mücadele ortaya koyup galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ataman, millî takımın Olimpik Spor Merkezi’nde yaptığı antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız."

Yunanistan takımını değerlendirdi

"Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız."

''Antetokounmpo, Alperen kadar etkili değil''

"Pota altında Alperen'in şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gösteriliyor. Giannis Antetokounmpo pota altında Alperen kadar etkili değil. Daha çok yüzü dönük, açık sahada çok etkili. Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Ömer Faruk, Adem ve Sertaç'ı da kullanacağız."

Cedi'nin son durumu

"Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz."

Türk taraftarına çağrı

"Tarihi bir yarı final. Türkiye'deki heyecan ve sizlerin heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor. Oyunculara bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, buraya madalya için geldiğimizi ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledim. Sahada 2 kaliteli kadro mücadele edecek. Saha dışında da hangi tarafın daha çok oyunun içinde olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın sürekli olarak destek vermesini bekliyorum. İyi ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir Türk taraftarı bekliyorum."

''İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım''

"Türkiye'de yarın milyonlar ekran başında olacak. Yunanistan'da da 7-8 milyon insan ekran başında olacak. Bir Türk-Yunan derbisi. Ben heyecanlı değilim. Bu tarz birçok maçta koçluk yaptım. Sadece sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah kazanırsak onun coşkusunu ayrıca yaşarız."

''Hakemler daha dikkatli olmalı''

"Hakemler daha dikkatli olmalı. Oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonada birçok pozisyonda hakemlerin NBA starlarına karşı hücum faullerde biraz tutuk kaldıklarını görüyorum. Bu sadece Giannis için değil içeri dalan tüm NBA oyuncuları için geçerli."

Türkiye-Yunanistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Arena Riga’da oynanacak mücadele, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.