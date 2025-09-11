Kulüpler Birliği Vakfı, futbolda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm paydaşları sorumlu davranmaya davet etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda artan hakaret, tehdit ve siber zorbalığın, futbolun birleştirici gücüne zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Futbol sahalarda centilmenlik ve dürüst oyun ruhuyla bilinir. Bu ruh, dijital mecralarda da yaşatılmalıdır. Tüm paydaşları, her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamanın ardından Trendyol Süper Lig kulüpleri, sosyal medya hesaplarından “Nefret yok, futbol var” yazılı videolar paylaşarak mesajı destekledi.

Futbol otoriteleri, hem saha içi hem de dijital platformlarda sporun evrensel değerlerine sahip çıkılmasının önemine dikkat çekiyor.