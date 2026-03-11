Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Gündem maddeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulurken, toplantı sırasında fotoğraf çekmek isteyen basın mensuplarına yönelik bir uyarı geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis salonunda dolaşarak görüntü almaya çalışan basın mensuplarına seslenerek,” Bu fotoğraf çeken, kamera kaydı yapan arkadaşlar lütfen ortada gezmesin. Yerinizde, basın olduğu yerde. Lütfen yerinizi alın. Meclis devam ederken herhangi basının meclis sıraları arasında gezmesini istemiyorum. Lütfen oturun orada işinizi yapın” dedi.

Öte yandan devam eden toplantıda meclis üyeleri tarafından başkanlıktan gelen önergeler komisyona, komisyondan gelen raporlar ise oy çokluğu ile kabul edildi.