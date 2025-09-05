Son Mühür - Tanzanya profesyonel liginde oynanan bir maçta beklenmedik bir durum yaşandı; sahaya aniden arı sürüsü doldu. Arıların saldırısı karşısında futbolcular, korunmak için yere yatarak hareketsiz kalmayı seçti.

Yeşil sahada şok anları

Afrika bölgesinde yaygın olarak uygulanan bu yöntem, futbolcuların kendilerini korumasını sağladı. Birkaç dakika boyunca tüm oyuncuların aynı anda yere yatması, sahada alışılmadık sahneler oluşturdu. Arı saldırısından sadece sahadaki futbolcular değil, yedek kulübesi ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı oyuncular tribün altına sığınırken, kameramanın da arılardan etkilendiği gözlendi. Stadyumdaki taraftarlar kısa süreli panik yaşasa da, ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Yaklaşık beş dakika süren arı istilasının ardından arılar sahayı terk etti ve maç hakemler ile görevlilerin kısa değerlendirmesinin ardından devam etti.