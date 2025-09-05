FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TSİ 12.00’de Letonya’nın başkenti Riga’da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Namağlup lider geldiler

Milliler; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu’nu yenilgisiz lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi. İsveç ise B Grubu’nu tek galibiyetle 4. sırada bitirerek tur atladı.

İki takımın istatistikleri

Türkiye, turnuvada maç başına 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalaması yakaladı. İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olurken, İsveç’te Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor.

Son karşılaşma

İki takım en son 18 Ağustos 2023’te FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı. O mücadeleyi milliler 105-84 kazanmıştı.