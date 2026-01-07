Son Mühür - ABD’de Trump yönetimi, Kongre üyeleriyle yapılan kapalı oturumdaki brifingde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yaralanmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Maduro ve eşinin, ABD güçlerince yakalanmamak için kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarparak yaralandıkları ileri sürüldü. Yaraların herhangi bir çatışma ya da doğrudan müdahale sonucu değil, kaçış anında oluştuğu iddia edildi. Trump yönetimi yetkilileri olayın detaylarına dair kamuoyuna ek bilgi vermezken, öne sürülen iddialar Venezuela yetkililerince şu ana kadar teyit edilmedi.