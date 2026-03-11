İsviçre, İran’daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Tahran’daki diplomatik temsilciliği hakkında önemli bir adım attı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran’daki İsviçre Büyükelçiliği’nin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Kararın, bölgede artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Büyükelçi ve personel İran’dan ayrıldı

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, büyükelçi ile birlikte görev yapan 5 İsviçreli personelin İran’dan ayrıldığı ifade edildi.

Yetkililer, diplomatik personelin bugün kara yoluyla İran’dan çıkarıldığını ve şu anda ülke dışında güvenli bir noktada bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik şartları düzelirse yeniden açılacak

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, güvenlik koşullarının uygun hale gelmesi halinde diplomatik personelin yeniden Tahran’a dönerek büyükelçilik faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Bölgede güvenlik endişeleri artıyor

Son dönemde Orta Doğu’da artan gerilim, birçok ülkenin diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. İsviçre’nin Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı da bu kapsamda alınan önlemler arasında değerlendiriliyor.