ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sürdürülen askeri operasyonlara ilişkin ABD basınına yaptığı telefon bağlantısında değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonların beklentilerin üzerinde ilerlediğini savunan Trump, askeri sürecin planlanan takvimin önünde olduğunu söyledi. Trump, “Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik” dedi.

Trump’ın açıklamaları, bölgede devam eden askeri gerilimin kısa sürede farklı bir aşamaya geçebileceği yönünde yorumlandı.

“Savaş yakında sona erecek” mesajı

ABD Başkanı, İran ile yaşanan çatışmaların uzun sürmeyeceğini öne sürdü.

Trump, savaşın ne zaman biteceğine ilişkin değerlendirmesinde, “Savaş yakında bitecek. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Washington yönetiminin operasyonların kontrolünü elinde tuttuğu mesajı olarak değerlendirildi.

“İran’da hedef alınacak çok az şey kaldı”

Trump, açıklamalarında İran’daki askeri hedeflere yönelik operasyonların büyük ölçüde sonuç verdiğini de savundu.

İran’da hedef alınabilecek çok az nokta kaldığını ileri süren Trump, saldırılar sonucunda ciddi hasar verildiğini belirtti.

“İran’ın düşmanlığı bölgeye yayıldı”

Trump, İran’ın yalnızca ABD ve İsrail’e değil, bölgedeki diğer ülkelere karşı da tehdit oluşturduğunu iddia etti.

İran’ın politikalarının Orta Doğu’daki birçok ülkeyi etkilediğini söyleyen Trump, özellikle Körfez ülkelerinin de bu süreçten etkilendiğini ifade etti.

“47 yılın bedelini ödüyorlar”

ABD Başkanı Trump, İran’ın uzun yıllardır bölgede gerilime neden olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı.

Trump, “47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar” diyerek İran’a yönelik operasyonların gerekçesini savundu.

Bölgede devam eden gerilim ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek seyrettiğini gösterirken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.