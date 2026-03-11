İsviçre’de büyük üzüntü yaratan otobüs yangını faciasına ilişkin yetkililer yeni bilgiler paylaştı. Yapılan teknik incelemelerin, yangının bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe vermesi sonucu başladığını gösterdiği açıklandı.

Yetkililer, olay sırasında ortamda bulunan oksijen, yüksek ısı ve yanıcı maddelerin etkisiyle alevlerin kısa sürede yayıldığını ve yangının hızla büyüdüğünü belirtti.

Şüphelinin kimliği ve durumu hakkında açıklama

Freiburg Kantonu Başsavcısı Raphael Bourquin, basın toplantısında olayın şüphelisine ilişkin detayları paylaştı. Bourquin, şüphelinin yaklaşık 60 yaşlarında İsviçre vatandaşı bir erkek olduğunu açıkladı.

Başsavcı, yapılan incelemelerde olayın bir terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Ayrıca şüphelinin adli sicil kaydının bulunmadığını ifade eden Bourquin, kişinin ruh sağlığının yerinde olmadığına dair bulguların bulunduğunu söyledi.

Bourquin açıklamasında, “Bu olayın bir terör eylemi olduğunu düşündürecek hiçbir kanıt yok. Ailesi tarafından kayıp olarak bildirildiği ve soruşturma kapsamında dışlanmış, sorunlu bir birey olarak değerlendirildiği görülüyor” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri araştırılıyor

Yetkililer, yangında hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybedenlerin yaşlarının 15 ile 65 arasında olduğu ve ölenler arasında bir reşit olmayan kişinin de bulunduğu tahmin ediliyor.

Kimlik tespit çalışmalarının birkaç gün sürebileceği ifade edildi.

Otobüs kapılarının nasıl açıldığı inceleniyor

Soruşturma kapsamında otobüs kapılarının yangın sırasında açılmış olması da inceleme altına alındı. Yetkililer, kapıların bir patlama sonucu mu yoksa manuel olarak mı açıldığının henüz netleşmediğini belirtti.

Bu detayın olayın seyrini anlamak açısından önemli olduğu ve teknik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Yangın son durağa yaklaşırken çıktı

Yanan otobüsün Postauto şirketine ait olduğu ve Düdingen ile Bern’in yaklaşık 26 kilometre batısındaki Kerzers arasında sefer yaptığı açıklandı. Yangının, otobüsün Kerzers’teki son durağa ulaşmasına kısa süre kala çıktığı bildirildi.

Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Parmelin’den taziye mesajı

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin de facia sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Parmelin, “İsviçre’de meydana gelen ağır bir yangında yeniden insanların hayatını kaybetmiş olması beni derinden sarsıyor ve üzüyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü ve yeni bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

