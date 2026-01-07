Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Ocak Çarşamba tarihli hava durumu değerlendirmesine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yanı sıra İç Anadolu’nun güney ve batı kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

36 il için sarı kod

Afyonkarahisar’dan Iğdır’a kadar uzanan listede yer alan 36 il için sarı kodlu fırtına ve çığ riski uyarısı yayımlandı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.

Peş peşe uyarılar

Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40–70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don riski öne çıkarken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

7 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR 13°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 19°C – Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 10°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 13°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu

ESKİŞEHİR 13°C – Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ 9°C – Parçalı bulutlu

KONYA 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 0°C – Parçalı bulutlu

KARS 1°C – Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C – Parçalı bulutlu

VAN 5°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN 4°C – Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 1°C – Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C – Parçalı bulutlu

MARDİN 13°C – Parçalı bulutlu