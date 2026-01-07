Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Ocak Çarşamba tarihli hava durumu değerlendirmesine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yanı sıra İç Anadolu’nun güney ve batı kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
36 il için sarı kod
Afyonkarahisar’dan Iğdır’a kadar uzanan listede yer alan 36 il için sarı kodlu fırtına ve çığ riski uyarısı yayımlandı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.
Peş peşe uyarılar
Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40–70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don riski öne çıkarken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
7 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR 13°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 19°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 10°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 13°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu
ESKİŞEHİR 13°C – Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KAYSERİ 9°C – Parçalı bulutlu
KONYA 16°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 20°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 0°C – Parçalı bulutlu
KARS 1°C – Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C – Parçalı bulutlu
VAN 5°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN 4°C – Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 1°C – Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C – Parçalı bulutlu
MARDİN 13°C – Parçalı bulutlu