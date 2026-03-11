ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın deniz faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri’nin uluslararası deniz taşımacılığı için kullanılan bazı sivil limanları askeri amaçlarla kullandığı öne sürüldü.

CENTCOM, özellikle Hürmüz Boğazı boyunca bulunan limanlarda askeri gemi ve çeşitli askeri teçhizatın konuşlandırıldığını iddia etti. Bu durumun uluslararası deniz taşımacılığı ve bölgedeki siviller için ciddi risk oluşturabileceği vurgulandı.

“Sivil limanlar askeri hedef haline gelebilir”

Yapılan açıklamada, sivil altyapının askeri faaliyetler için kullanılmasının uluslararası hukuk açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

CENTCOM, askeri amaçlarla kullanılan sivil limanların koruma statüsünü kaybedebileceğini belirterek şu değerlendirmeye yer verdi:

“Sivil limanların askeri faaliyetler için kullanılması uluslararası denizciliği tehdit etmektedir. Bu tür eylemler masum sivillerin hayatını riske atmaktadır. Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelebilir.”

Sivillere güvenlik uyarısı yapıldı

ABD ordusu, olası askeri operasyonlar sırasında sivil kayıpların önlenmesi için önlemler alınacağını belirtirken, risklerin tamamen ortadan kaldırılamayabileceğini de ifade etti.

Açıklamada, İran yönetiminin askeri faaliyet yürüttüğü tesislerin bulunduğu bölgelerde sivillerin güvenliğinin garanti edilemeyebileceği belirtilerek, sivil halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Liman çalışanlarına çağrı

CENTCOM, İran’daki limanlarda görev yapan personel ve ticari gemi mürettebatına da doğrudan çağrıda bulundu. Açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler ve askeri ekipmanlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının askeri unsurların bulunduğu liman tesislerinden uzak durmalarının güvenlik açısından kritik olduğu belirtildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde gelen bu açıklama, Hürmüz Boğazı ve çevresinde güvenlik endişelerini artırdı. Uzmanlar, dünyanın en önemli enerji ve ticaret geçiş noktalarından biri olan bölgede yaşanabilecek gelişmelerin küresel deniz ticaretini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.