Umman’ın güneyinde bulunan Salalah Limanı’ndaki petrol depolama tesisleri dron saldırısına uğradı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırının ardından tesislerde büyük bir yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyüdüğü ve liman çevresinde yoğun dumanın yükseldiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Körfez bölgesindeki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu kapsamda enerji altyapısı ve ABD’ye ait askeri noktaların hedef alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Salalah Limanı’ndaki petrol depolama tesislerinin vurulması da bölgedeki enerji güvenliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

Saldırının ardından tesiste çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Ancak olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin saldırının etkisi ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Enerji tesisleri hedefte

Uzmanlar, Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte petrol ve enerji altyapılarının hedef alınmasının küresel enerji piyasaları üzerinde de etkili olabileceğini belirtiyor. Salalah Limanı’ndaki saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

