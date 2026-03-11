İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Donyamali, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından mevcut şartlar altında turnuvaya katılmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Devlet televizyonuna konuşan İranlı bakanın sözleri, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İran Spor Bakanı’ndan sert açıklama

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, yaptığı açıklamada ABD yönetimini sert sözlerle eleştirerek ülkesinin Dünya Kupası’na katılımının gündemde olmadığını dile getirdi.

Donyamali, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yozlaşmış rejim liderimizi suikastla öldürdü. Böyle bir ortamda hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılmamız mümkün değildir.”

İranlı yetkilinin sözleri, spor ve siyasetin yeniden iç içe geçtiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

FIFA cephesinden daha önce farklı mesaj gelmişti

İranlı bakanın açıklamasına karşın FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce yaptığı değerlendirmede, İran’ın turnuvaya katılımıyla ilgili herhangi bir engel beklemediklerini belirtmişti.

Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın turnuvaya katılımı konusunda kendisine güvence verdiğini ifade etmişti. Bu açıklama, Dünya Kupası’nda siyasi gerilimlerin spor organizasyonuna yansımayacağı yönünde yorumlanmıştı.

2026 Dünya Kupası üç ülkede düzenlenecek

2026 FIFA Dünya Kupası, Haziran–Temmuz 2026 döneminde düzenlenecek. Turnuvaya bu kez üç ülke ev sahipliği yapacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa organize edeceği dev organizasyon, genişletilmiş formatıyla dikkat çekiyor. Turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek.

Kararın spor dünyasında yankı uyandırması bekleniyor

İran Spor Bakanı’nın açıklaması henüz resmi bir çekilme kararı anlamına gelmese de, söz konusu ifadeler İran’ın turnuvaya katılımı konusunda ciddi bir belirsizlik oluştuğunu gösteriyor.

Spor otoriteleri, önümüzdeki süreçte İran Futbol Federasyonu ve FIFA’nın konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini yakından takip ediyor.