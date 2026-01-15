Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 615’e yükseldiğini açıkladı.
Rekor gözaltı sayısı
HRANA’nın bildirdiğine göre, protestolar sırasında 2 bin 615 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaşanan olaylarda 2 bin 54 kişi yaralanırken, 18 bin 470 kişi de gözaltına alındı.
İdam edileceği iddiası dünyada gündem oldu
İran’daki protestolar sürerken, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf günlerdir tartışma konusu oluyor. Gösteriler sırasında 10 Ocak’ta gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin idam edileceği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı fotoğrafı paylaşarak yardım çağrısında bulunurken, İran yargısı bugün konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
İran'dan yalanlama geldi
İran yargısı, Soltani’nin idama mahkum edildiği iddialarını yalanladı. Devlet medyasının yargı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Soltani Karaj Merkez Cezaevi’nde tutuluyor ve kendisine “ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak” ile “rejim aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunmak” suçlamaları yöneltilmiş durumda. Yargı makamları, bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulansa bile idam cezasının uygulanmayacağını açıkladı.
Trump'tan 'idam' açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da başkanlık kararnamelerine imza attığı törende İran’daki son gelişmelere değindi. Trump, protestocuların öldürülmesiyle ilgili yetkililerin soruşturma yürüteceğini belirtirken, “Bize İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda herhangi bir infaz ya da idam planı yok. Eğer olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana gelen bilgilere göre infazlar durmuş durumda. Artık infaz yapılmayacak.” ifadelerini kullandı.
Neler yaşandı?
İran'da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’daki esnaf protestolar başlatmıştı. Bu gösteriler kısa sürede ülkenin pek çok şehrine yayılırken, 8 Ocak’ta Tahran’da protestoların şiddetlenmesi üzerine ülke yönetimi internet erişimini kısıtlamıştı.