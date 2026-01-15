HRANA’nın bildirdiğine göre, protestolar sırasında 2 bin 615 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaşanan olaylarda 2 bin 54 kişi yaralanırken, 18 bin 470 kişi de gözaltına alındı.

İran’daki protestolar sürerken, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf günlerdir tartışma konusu oluyor. Gösteriler sırasında 10 Ocak’ta gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin idam edileceği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı fotoğrafı paylaşarak yardım çağrısında bulunurken, İran yargısı bugün konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İran'dan yalanlama geldi

İran yargısı, Soltani’nin idama mahkum edildiği iddialarını yalanladı. Devlet medyasının yargı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Soltani Karaj Merkez Cezaevi’nde tutuluyor ve kendisine “ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak” ile “rejim aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunmak” suçlamaları yöneltilmiş durumda. Yargı makamları, bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulansa bile idam cezasının uygulanmayacağını açıkladı.

Trump'tan 'idam' açıklaması