ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Venezuela’nın toparlanması için ilerleme sağlandı”

Trump paylaşımında, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, Venezuela’nın istikrara kavuşması ve yeniden toparlanmasına yönelik önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Görüşmede petrol ve maden kaynakları, ticaret ilişkileri ile ulusal güvenlik başta olmak üzere çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Trump, iki ülke arasındaki iş birliğinin her iki taraf için de fayda sağlayacağını vurguladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasında kurulacak ortaklığın kapsamına dikkat çekerek, Venezuela’nın yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Rodriguez: Uzun ve verimli bir görüşme oldu

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini “uzun, verimli ve nazik” olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, görüşmenin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Rodriguez, iki ülke halklarının yararına olacak ikili çalışma gündeminin ve hükümetler arasındaki ilişkilerde bekleyen konuların ele alındığını kaydetti.