SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen 12. Yargı Paketi, son yılların en büyük hukuki faydalarından birine sahip olacak. Dijitalleşmeyle birlikte tırmanışa geçen organize dolandırıcılık suçlarında, şebekenin en zayıf halkası olan ancak en ağır cezalarla karşı karşıya kalan 'hesap sahipleri' için sistem tamamen değişiyor. Taslağa eklenen kritik maddeyle, suça katkısı sadece hesap veya IBAN kullandırmakla sınırlı olan kişilere yönelik ceza indirimi getirilmesi binlerce kişiyi sevindirdi.

Cezada Yarı Yarıya İndirim

Yeni düzenlemeyle birlikte, Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158. maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre, organize suç örgütünü yöneten veya dolandırıcılık eylemini bizzat gerçekleştiren failler ile sadece banka hesabını, IBAN numarasını, ödeme hesaplarını ya da kripto varlık cüzdanlarını maddi menfaat karşılığında başkalarına kullandıran kişiler aynı kefeye konulmayacak. Suç şebekesine iştiraki yalnızca hesap bilgilerini temin etmekle sınırlı kalan sanıkların cezalarında yarı oranında (1/2) indirime gidilecek. Hukukçular, bu adımla suçun asıl organizatörleri ile suça sınırlı katkı sağlayanlar arasında adil bir denge kurulmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Etkin Pişmanlık Genişliyor

Yargı Paketi, ceza indiriminin yanı sıra dolandırıcılık vakalarında mağduriyetlerin hızla giderilmesini teşvik edecek 'etkin pişmanlık' maddelerini de genişletiyor. Şüpheli, henüz dava açılmadan önce mağdurun maddi zararını tamamen giderir ve soruşturmaya katkı sağlarsa, cezasında üçte iki (2/3) oranında büyük bir indirime gidilebilecek. Dava açıldıktan sonra hakim karşısında aynı şartların yerine getirilmesi, yani zararın karşılanması durumunda ise cezada yarı oranında (1/2) indirime hükmedilebilecek. Bu hamleyle hem vatandaşı dolandıran şebekelerin çökertilmesi kolaylaşacak hem de mağdur edilen kişilerin paralarını geri alması hızlanacak.

Dosyalar Yerel Mahkemelere Dönecek

Düzenlemenin yasalaşıp Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, Türk Ceza Hukuku’nun en temel kurallarından biri olan 'lehe kanun uygulanması' ilkesi devreye girecek. Halen Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf) ve Yargıtay incelemesinde olan, ancak bu yeni ceza indirimi kapsamına giren binlerce organize dolandırıcılık dosyası, yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece yerel mahkemelerine iade edilecek. Bu durum, yargının üzerindeki devasa bir dosya yükünü de yeniden yapılandıracak.

Meclis Genel Kurulu’nda Son Şeklini Alacak

Kamuoyunda yaklaşık 50 bin kişiyi ve ailelerini doğrudan etkilediği belirtilen bu düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerek yasalaşma sürecindeki en kritik virajı atlattı. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan nihai metin, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından son halini alarak yürürlüğe girecek.