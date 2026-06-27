Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in merkezi Konak’ta dün hareketli anlar yaşandı. Türk Eğitim Vakfı’nın da bulunduğu Birsel İş Merkezi'nde yapılan yangın tatbikatı, senaryosunun gerçekçiliğiyle çevredeki vatandaşları anlık olarak endişelendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin düzenlediği çalışma, hem ekiplerin hızını hem de koordinasyon kabiliyetini ortaya koydu.

Dumanlar yükselince alarm verildi

Akdeniz Caddesi üzerindeki 7 katlı binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye aracı ve AKS ekibi olay yerine sevk edildi.

Siren seslerinin yükselmesiyle olay yerine hızla ulaşan ekipler, iş merkezinin giriş katındaki personel odasında başlayan yangına anında müdahale etti. İtfaiye erlerinin soğukkanlı çalışmasıyla alevlerin üst katlara sıçraması önlendi.

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Yangına müdahale devam ederken, binanın üst katlarında mahsur kalanlar için de ayrı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Binanın içini saran yoğun dumana rağmen binaya giren AKS ekipleri, arama tarama faaliyetlerini detaylı bir şekilde sürdürdü.

Kısa süre içerisinde mahsur kalan bir personeli bulan ekipler, yaralıyı güvenli bir şekilde binadan dışarı çıkarmayı başardı.

Dışarı çıkarılan personel, hemen olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekiplerinin kontrolüne alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, gerekli kontrollerin yapılması için hızlıca hastaneye kaldırıldı.