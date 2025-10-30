Son Mühür- TÜİK, kendisini hedef alan sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın için harekete geçti.

''TÜİK, “kuyruklu yalan üretim merkezi” dedim diye bana dava açmış, 50 bin TL tazminat istiyor'' diyen Gökhan Günaydın,

''Biz seninle halleşiriz, orada sorun yok ta, düşük gösterdiğin enflasyon verileri nedeniyle alacağı üç kuruştan da olan emeklinin, işçinin hakkını nasıl ödeyeceksin, sen onu düşün!'' vurgusunda bulundu.



TÜİK'in varlığı memlekete zararlı...



TÜİK'in kendisi hakkında ''Çalışanlarıma hakaret ediyorlar'' diyerek yargı yoluna başvurmasını değerlendiren Günaydın,

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla Merkez Bankası'nın politika faizi arasında 10 puana kadar fark var. Bir esnaf kredi almak istediğinde ise çok daha pahalıya kredi bulabiliyor. Böyle bir iktisadi düzenin doğru bir düzen olduğunu söylemek mümkün mü? Kuyruklu yalan üretim merkezi haline gelmiş TÜİK'in varlığının memlekete zararlı olduğunu söylüyorum'' mesajı verdi.

Mayıs 2022'den beri TÜFE'yi hesaplarken kullandığın maddelerin ortalama fiyatlarını açıklamıyorsun. Millet bu yüzden TÜİK'e güvenmiyor diyen Günaydın,

''Mayıs 2022'den sonra neden açıklamıyorsun? Çünkü açıklarsan yalanın ortaya çıkacak bu kadar basit'' diye konuştu.

