ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde düzenlenen ve 2’si asker, 1’i sivil tercüman olmak üzere 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Buna çok ciddi bir yanıt verilecek” dedi.

“ABD’li vatanseverleri kaybettik”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren ABD vatandaşları için taziye mesajı paylaştı. Açıklamasında, iki asker ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiğini belirten Trump, saldırıda yaralanan üç askerin sağlık durumunun iyi olduğunun teyit edildiğini ve iyileşmeleri için dua ettiklerini ifade etti.

“Saldırı, DEAŞ’ın ABD ve Suriye’yi hedef aldığını gösteriyor”

ABD Başkanı Trump, saldırının gerçekleştiği bölgeye dikkat çekerek, Tedmur kırsalının Suriye hükümetinin tam kontrolü altında olmayan, son derece tehlikeli bir alan olduğunu vurguladı. Trump, söz konusu saldırının yalnızca ABD’ye değil, aynı zamanda Suriye’ye yönelik bir terör eylemi olduğunu dile getirdi.

Trump’tan Ahmed eş-Şara vurgusu

Trump, açıklamasında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu da belirtti. ABD Başkanı, Washington ile Şam yönetimi arasında bu saldırıya ilişkin temasların sürdüğüne işaret ederek, DEAŞ’a karşı güçlü bir karşılık verileceğini kaydetti.

“DEAŞ’a karşılık verilecek mi?” sorusuna net yanıt

ABD Başkanı Trump, Maryland eyaletinde düzenlenecek bir Amerikan futbolu maçına katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Gazetecilerin, “DEAŞ’a karşılık verilecek mi?” sorusuna Trump, kısa ve net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı: “Önceden uyarı yapılmıştı”

Saldırıya ilişkin Suriye İçişleri Bakanlığı da daha önce bir açıklama yayımladı. Bakanlık, saldırının DEAŞ mensubu bir kişi tarafından, Tedmur kırsalında bir karargahın girişinde gerçekleştirildiğini doğruladı. Açıklamada, saldırının, uluslararası koalisyon güçleri ile Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi yaptığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

“Uyarılar dikkate alınmadı” iddiası

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bölgedeki ortak güçlerin daha önce DEAŞ kaynaklı sızma ve saldırı ihtimali konusunda uyarıldığını, ancak bu uyarılara rağmen yeterli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. El-Baba’nın açıklamaları, saldırının ardından güvenlik zaafları tartışmasını da beraberinde getirdi.

