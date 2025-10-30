Son Mühür- Gelen yoğun tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu restoranda denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, menüde yer alan yaklaşık 30 ürünün fiyatı ile müşterilerden alınan ücret arasında fark olduğu tespit edildi. Ekipler, bu durumu tutanak altına alarak işletmeye idari işlem uyguladı.

“Herhangi bir haksızlık söz konusu değil”

Olay sonrası konuşan işletme sahibi Mahsum Çakır, kendilerini savundu. Çakır, “4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Menümüzdeki tüm ürünlerin fiyatları açıkça yazıyor. Sabah gelen denetim ekibine de gösterdim. Herhangi bir sorun ya da haksızlık söz konusu değil. Bu tamamen sosyal medyada oluşturulan bir algıdır” ifadelerini kullandı.

Fiyat listesi ile alınan ücret uyuşmadı

Bakanlık denetiminde, özellikle deniz ürünleri ve içeceklerin fiyatlarıyla faturalandırılan rakamlar arasında ciddi farklar bulundu. Ekiplerin tespit ettiği uygunsuzluklar üzerine işletmeye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Turistlerin 59 bin TL’lik adisyonu sosyal medyada paylaşmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, “fahiş fiyat” uygulamasına tepki gösterirken, bazı yorumlarda taksi şoförlerinin yönlendirmeleriyle turistlerin bu tür yerlere götürüldüğü de iddia edildi.

Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı kaynakları, benzer şikâyetlerin önüne geçmek için özellikle turistik bölgelerdeki işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Açıklamada, “Tüketiciyi mağdur eden hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.