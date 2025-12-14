Küresel ölçekte yaşanan insani krizlere dikkat çekmeyi amaçlayan TRT Humanitarian Film Festival, bu yıl yedinci kez sinemaseverlerle buluştu. Kısa filmler aracılığıyla savaş, göç, yoksulluk ve insan hakları ihlallerini odağına alan festival, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler ve ödül töreniyle tamamlandı.

Kısa filmlerle küresel vicdana çağrı

TRT tarafından hayata geçirilen festival, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani dramları, sinemanın güçlü anlatım diliyle görünür kılmayı hedefliyor. Festival süresince izleyiciler, ödüllü kısa filmleri izleme, uluslararası sinemacılarla bir araya gelme ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı buldu.

Ödüller AKM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Festivalin sonunda düzenlenen ödül töreninde, yarışmada dereceye giren ve TRT Özel Ödülü’ne layık görülen filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. Törene, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Sobacı: “Bugünün dünyasının gerçek kahramanları görmezden gelinen insanlardır”

Festivalin ev sahipliğini üstlenen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yaptığı konuşmada TRT Humanitarian Film Festival’in yalnızca bir sinema organizasyonu olmadığını, aynı zamanda küresel vicdanı harekete geçiren bir platform olduğunu vurguladı.

Sobacı, festivalin; insanlığın çoğu zaman fark edemediği acıları görünür kıldığını belirterek, “Bu festival, sesini duyamadığımız insanların hikâyelerine kulak verme imkânı sunuyor. Siz sinemacılar, görülmeyeni gösteriyor, duyulmayanı duyuruyor ve düşünülmeyeni düşündürüyorsunuz” dedi.

“Sinemanın anlatı gücüne her zamankinden fazla ihtiyacımız var”

Günümüz dünyasında savaşlar, işgaller, zorunlu göçler ve insani felaketlerin arttığına dikkat çeken Sobacı, sinemanın bu noktada hayati bir rol üstlendiğini ifade etti. Ana akım sinema endüstrisinde gerçek mağdurların hikâyelerinin çoğu zaman yer bulamadığını söyleyen Sobacı, şu değerlendirmede bulundu:

“İzzetli bir direniş sergileyenler, zorunlu göç yollarında hayatını riske atanlar, çocuklarına bir torba un götürebilmek için ölmeyi göze alan insanlar var. Bugünün dünyasının asıl kahramanları işte bu insanlardır.”

Filmler, görünmeyen dramları gözler önüne serdi

Festival kapsamında gösterimi yapılan kısa filmlerin; mülteci çocukların yaşadığı travmaları, işgal altındaki topraklarda hayatın zorluklarını ve Gazze’de süren insani dramı çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Sobacı, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, vicdanları harekete geçiren güçlü bir araç olduğunun altını çizdi.

TRT’nin misyonu: İnsani değerleri yüceltmek

TRT’nin kamu yayıncısı kimliğiyle insani krizlere karşı sorumluluk taşıdığını vurgulayan Sobacı, ortak yapımlar, belgeseller, animasyonlar ve desteklenen projelerde insani değerlerin merkezde tutulduğunu söyledi. Sobacı, “Türkiye’nin TRT’si var olduğu sürece, örtbas edilmek istenen her kriz belgelenmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Festival boyunca atölyeler ve paneller düzenlendi

Festival kapsamında gün boyunca atölye çalışmaları ve paneller gerçekleştirildi. Katılımcılar; Ahmet Kural’ın yer aldığı Oyunculuk Atölyesi, Sinan Sertel, Tülay Gökçimen ve Halil Kardaş’ın katılımıyla düzenlenen Film Okuma Atölyesi ve İnsani Film Yapımcılığı başlıklı panellerde sektör profesyonelleriyle buluştu. Ödül gecesinde Layth Sidiq’in performansı da etkinliğe renk kattı.

64 ülkeden 433 film başvurusu

Bu yıl festivale; Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkeleri, ABD, Hindistan ve İran başta olmak üzere 64 ülkeden toplam 433 kısa film başvurusu yapıldı. Filmler, jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Elchin Musaoğlu’nun üstlendiği, ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

TRT Humanitarian Film Festival ödül kazananları

- Birincilik Ödülü: Saif Hammash – Geyik Dişi

- İkincilik Ödülü: Lyna Tadount, Sofian Chouaib – Canımın İçi

- Üçüncülük Ödülü: Salvatore Scarpa, Max Burgoyne-Moore – Largo

- TRT Özel Ödülü: Ahmed Deeb, Moaz Hosni – Farfour: Gazze’den Bir Savaş Günlüğü

