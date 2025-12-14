Son Mühür- 5 aydan fazla süredir tutuklu olan ve sağlık sorunları yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği mektup aracılığıyla seslendi. 161 gündür parmaklıklar ardında tutulan Böcek, yasal süreçteki haksızlıklara ve sağlığının giderek bozulmasına dikkat çekerek adalete olan inancını vurguladı.

Gündeme dair üzüntü ve adalet çağrısı

Mektubuna, Antalya'da ve ülkede yaşananları üzüntüyle takip ettiğini belirterek başlayan Başkan Böcek, tutukluluk sürecinin sadece kendisini değil, çalışma arkadaşlarını, iş insanlarını ve aileleri de derinden etkilediğini ifade etti.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen yürütülen asılsız haberler ve karalama kampanyaları nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Böcek, bu durumun insanların özel hayatlarını, kişilik haklarını, masumiyet karinelerini ve lekelenmeme haklarını hiçe saydığını belirterek, "Bu yapılanlar şahsımı, süreçten etkilenen insanları ve adli makamları üzmüştür. Gün gelecek ADALET'e herkesin ihtiyacı olacaktır. İlahi adalet var. Adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum," sözleriyle adalet vurgusu yaptı.

Sağlık durumu kritik eşikte: İlaç sayısı ikiye katlandı

Başkan Böcek, mektubunda sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti ve durumun artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüştüğünü vurguladı.

Tutsak edildiği 5 Temmuz gününde 12 ilaç kullandığını belirten Böcek, aradan geçen sürede bu sayının artarak günde 22 ilaca çıktığını kaydetti. Şimdiye kadar 7 defa hastaneye sevk edildiğini aktararak, bu süreçte kendisine destek olan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Böcek, sağlığıyla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemediğini belirterek, satırlarının sadece kendi sesi değil, aynı zamanda hukukun, vicdanın ve insanlığın sesi olarak duyulmasını temenni etti.

"Karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır"

Mektubunu, hemşehrilerine olan sevgi ve özlemini dile getirerek sonlandıran Tutuklu Belediye Başkanı, umut dolu bir mesajla sözlerini tamamladı:

"Can dostlarım, unutmayınız ki; karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır."

Muhittin Böcek'in bu mektubu, siyasi ve hukuki çevrelerde yankı uyandırırken, Antalya kamuoyunda başkanlarının sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.