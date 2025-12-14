Son Mühür- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ilk aşamada “düşme” ya da “intihar” olarak değerlendirilen Arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın cinayet olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi.

Çapraz sorguda itiraf geldi

Olay günü evde bulunan Sultan Nur Ulu, emniyette yapılan çapraz sorgu sırasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti. Ulu, ifadesinde korktuğu için daha önce konuşmadığını söyleyerek, Güllü’nün kızı tarafından pencereden itildiğini anlattı.

“Yüzü cama dönüktü, Tuğyan sarılıp itti”

Sultan Nur Ulu, ifadesinde olay anına ilişkin şu beyanlarda bulundu:

“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzü cama dönük haldeydi. O sırada dizlerinin biraz yukarısından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti. Dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağıya indik.”

Tutuklama kararı çıktı

Bu ifadelerin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Gülter’in Gebze Cezaevi’ne nakledildiği bildirildi.

“Annemin nasıl düştüğünü bilmiyorum”

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Olay sırasında Sultan Nur Ulu’nun telefondan “Malkara” isimli roman havasını açtığını, şarkı eşliğinde oynadıklarını ve annesinin de odaya girerek bu oyuna dahil olduğunu ileri sürdü.

Gülter ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Annemle aramızda şakalaşmalar olurdu. ‘Bırak beni’ gibi bir şey söylediyse bu yüzdendir. O sırada Sultan’la oynuyordum. Bir anda çok yüksek bir ‘güm’ sesi duydum. Cama baktığımda annemi göremedim. ‘Koş’ diye bağırıp aşağı indim. Annem benden çok ağırdır, kaldıramam. Zaten olay sırasında sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok.”

Olayın kronolojisi



26 Eylül

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Kamuoyunda intihar iddiaları gündeme gelirken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter bu iddiaları reddederek yaşananların “talihsiz bir kaza” olduğunu savundu.

5 Ekim

Polis ekipleri, Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadesine başvurdu. Gülter, annesinin roman havası oynadığı sırada ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında bazı bölümlerde kesinti olduğu tespit edildi. Olay, ilk etapta kaza ya da düşme olarak kayıtlara geçti.

27 Ekim

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bu başvurunun ardından dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi.

20 Kasım

Soruşturmada kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla ilgili çelişkiler gündeme geldi. Bir tanık, Tuğyan Gülter’in daha önce çevresine “annemi öldür”, “ölmesini istiyorum” şeklinde ifadeler kullandığını savcılığa bildirdi.

9 Aralık

Teknik incelemeler ve yeni deliller doğrultusunda ölümün kazadan çok dış müdahaleye işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenerek yakalandıkları bildirildi.

12 Aralık

TÜBİTAK, ev güvenlik sistemine ait ses kayıtlarını özel bir teknikle çözdü. Kayıtlarda “Seni atacağım, bay bay” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu, Ulu’nun babası dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Aynı gün Sultan Nur Ulu, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek Güllü’nün kızı tarafından pencereden itildiğini itiraf etti.