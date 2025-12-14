Düzce'de, belediye çalışanı bir yakınının temin ettiği iş kıyafetiyle çevre kirliliğine neden olan bir şahıs hakkında yasal süreç başlatıldı. Olayın ardından Düzce Belediyesi, iddiaların aksine çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığını netleştirerek, kamuoyuna şeffaf bir açıklama yaptı ve kararlılıkla sürdürülen çevre denetimlerinin altını çizdi.

Çevreyi kirleten şahıs zabıta ekiplerince tespit edildi

Belediyeden yapılan detaylı açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, Uzunmustafa Mahallesi'ndeki çevre kirliliği olayına karışan kişinin belediye çalışanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesin bir dille ifade edildi.

Olayın incelenmesi sonucunda; bir ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöpleri bırakan kişinin Hamza G. olduğu, bu durumun zabıta ekiplerince kayıt altına alındığı belirtildi. Yapılan derinlemesine incelemeler neticesinde, çevreye atıkları bırakan Hamza G.'nin Düzce Belediyesi kadrosunda görevli olmadığı tespit edildi.

İş kıyafetini veren personel hakkında soruşturma başlatıldı

Çevreyi kirleten şahsın, üzerinde bulunan iş kıyafetini belediyede görevli bir yakınından edindiği belirlendi. Bu durum üzerine, görevli olduğu halde iş kıyafetini bir yakınına temin eden belediye personeli hakkında ise idari bir kurum içi soruşturma süreci hemen başlatıldı.

Olayın ardından zabıta ekipleri tarafından yakalanan Hamza G. için, Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulanmak üzere detaylı bir tespit tutanağı hazırlandı.

Kirlettiği alanı temizleme yaptırımı

Düzce Belediyesi, çevre temizliği ve kamu düzeni konusundaki sıfır tolerans ilkesini sadece yasal cezalarla sınırlı tutmadı. Cezai işlem kararının yanı sıra, çevre kirliliğine neden olan Hamza G.'ye kirlettiği alanı bizzat temizletme yaptırımı uygulandı.

Açıklamada, çevre kirliliğine karşı gösterilen bu tavizsiz tutumun devam edeceği vurgulanarak, benzer olaylara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi. Düzce Belediyesi, çevre temizliği ve kamu düzeni hususlarında herhangi bir taviz verilmeyeceğini ve bundan sonraki benzer durumlarda da çevreyi kirleten şahıslara yalnızca ceza değil, aynı zamanda kirlettikleri alanın kendilerine temizletileceğini kamuoyuna duyurdu.