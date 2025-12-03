Son Mühür- TÜİK'e göre Kasım'da aylık yüzde 0.87, yıllık TÜFE yüzde 31.07 arttı. Beklenti yüzde 31.60'dı.

ÜFE Kasım'da aylık yüzde 0.84, yıllık yüzde 27.23 arttı.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.



Beklentilerin altında sürpriz bir rakam...



TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Merkez Bankası'ndan emekli uzman Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde1 ila 1.5 arasındaydı. Yüzde 0.87’lik artışın beklenin altında, sürpriz bir rakam olduğu söylenebilir. Böylece yıllık enflasyon yüzde 31.07’ye düşmüş oldu.

Bu noktada, geçen yıl mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 75’in üstünde olduğunu hatırlamakta fayda var. O zamandan bugüne istikrarlı bir düşüş var.



Gıda ve alkolsüz içecek grubundaki düşüş dikkat çekici. Bu düşüş rakamların isabetliliği ile ilgili olarak yeni bir tartışma başlatabilir.'' hatırlatmasında bulundu.

''Bu durumda 2025’in yüzde 31 civarında bir enflasyonla kapatılacağına kesin bir gözle bakabiliriz. Bu yıl başında TCMB’nin 2025 yıllık enflasyon tahmini yüzde 21’di. Gelinen noktada bu tahminden önemli ölçüde sapıldığı söylenebilir.'' diyen Toptaş,

''Diğer taraftan, Kasım ayı enflasyon rakamının düşük çıkması TCMB’nin Para Politikası Kurulu’nun 11 Aralık’ta yapacağı toplantıda politika faizinde 100 ila 200 puan indirime gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.



Reel sektörde rahatlama yaratabilir...



Böyle bir indirim yoğun şikayetleri olan reel sektör için bir miktar rahatlama yaratabilecektir. Bununla birlikte, politika faizinin aşağıya çekilmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağını düşünen ekonomistlerin sayısının da az olmadığı görülmekte.'' mesajı verdi.

Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''2026 için ekonomi çevrelerinde yüzde 25 civarında bir enflasyon beklentisi var. Bir sonraki yıl 2027’de ise seçimler yaklaşmış olacağı için yüzde 25 oranının altına geçilip geçilemeyeceği konusunda yoğun soru işaretleri var.'' hatırlatmasında bulundu.