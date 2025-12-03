Düzenleme, belirli kadrolardaki personeli hedefliyor. Komisyon görüşmeleri Aralık başında tamamlandı ve teklif, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Seyyanen zam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na dayanıyor ve üst düzey pozisyonlardaki tazminatları etkiliyor.

Seyyanen Zam Alan Üst Düzey Kadrolar

Düzenleme, genel idare hizmetleri sınıfındaki belirli unvanları kapsıyor. Genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettişler ve uzmanlar bu listenin başında geliyor. Örneğin, TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı gibi pozisyonlar doğrudan yararlanıyor.

Merkez teşkilatında başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadroları da dahil. Ayrıca, Dışişleri Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları ile Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri sayılıyor. Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı gibi roller de bu kapsama giriyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile ÖSYM Başkan Yardımcıları da zam alacak. MİAH sınıfındaki valiler, kurul başkanları, genel müdürler ve strateji geliştirme başkanları, birinci sınıf olup birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar ile birinci dereceden aylık alanlar listede yer alıyor. Kaymakam adayları hariç tutuluyor.

30 Bin TL Zamın Koşulları ve Uygulama Detayları

Zam miktarı, her bir kapsamdaki personele sabit 30 bin TL olarak yansıyacak. Bu ilave, maaşlara doğrudan ekleniyor ve mevcut tazminatlara etki etmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışanlar için en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme öngörülüyor.

Uygulama, pozisyonun tam olarak listeye uymasına bağlı. Genel memurlar veya alt düzey personel bu zammdan yararlanmıyor. Düzenleme, 657 sayılı Kanun'un 152'nci maddesinin tazminat bölümüne atıf yapıyor. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ile makam hizmetlerinde görev yapan personel de kapsama dahil.

Komisyon kabulü, teklifin Meclis gündemine girmesini hızlandırdı. Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşırsa Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yaklaşık 30 bin kişi, bu değişiklikle maaşlarında belirgin bir artış görecek.

Kamu Personelinde Üst Düzey Zamların Etkisi

Düzenleme, üst düzey yönetici kadrolarındaki motivasyonu artırmayı amaçlıyor. Liste, bakanlık il müdürleri, bölge müdürleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri ve il müftülerini de içeriyor. TİKA Başkanı ve Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri gibi spesifik roller de zam alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde, teklifin bütçe disiplinine uygunluğu tartışıldı. AK Parti milletvekilleri, düzenlemeyi savundu ve komisyon aşamasını geçti. Genel Kurul süreci, kamu personel rejiminde yeni bir adım olacak.

Bu değişiklik, 657 sayılı Kanun'un özel hizmet tazminatı bölümündeki (ğ) bendine odaklanıyor. Merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolardaki personel ve yardımcıları da yararlanıyor. Seyyanen zam, enflasyondan ayrı tutulduğu için sabit kalacak.

Kamu çalışan sendikaları, düzenlemeyi yakından izliyor. Üst düzey kadrolardaki bu ilave, genel personel politikalarını etkileyebilir. Teklifin yasalaşması, 2026 bütçe uygulamalarını şekillendirecek.