Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı tüketici fiyatları endeksi verilerine göre, en belirgin fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı. Bu artış, yaz sezonunun etkisiyle birlikte seyahat maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Artış listesinin ikinci sırasında yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler yer alırken, bu kalemi yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

Fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

Ağustos ayında fiyatı en çok yükselen ürünler arasında temel gıda maddeleri de dikkat çekti. Ekmek fiyatları yüzde 8,11 artarken, sigaralarda yüzde 6,36, toz kakaoda yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 5,92 oranında bir yükseliş gözlemlendi. Aynı listede evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 5,8, margarin yüzde 5,63 ve kahve yüzde 5,53 artışla yer aldı.

Fiyat düşüşü yaşayan ürünler cephesinde ise en büyük sürprizi patates yaptı. Patates fiyatları yüzde 10,4 oranında gerileyerek ağustos ayının en çok ucuzlayan ürünü oldu. Patatesin ardından yüzde 2,86 düşüşle çocuk giyim, yüzde 2,06 düşüşle mutfak mobilyaları ve yüzde 1,97 düşüşle şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) geldi. Televizyonlarda yüzde 1,87, çeşitli küçük aksesuarlarda (pil, ampul gibi) yüzde 1,69 ve kadın giyimde yüzde 1,33 oranında fiyat gerilemesi yaşandı.

Bu veriler, tüketicinin alım gücünü doğrudan etkileyen enflasyonun, farklı ürün gruplarında belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle temel gıda maddelerindeki artışlar, hane bütçelerini zorlarken, bazı ürünlerdeki düşüşler ise tüketiciler için küçük de olsa bir rahatlama sağladı.