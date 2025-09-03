Ağustos ayında;

İhracat: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 21 milyar 795 milyon dolar oldu.

İthalat: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,4 puan artarak yüzde 83,9 olarak gerçekleşti.

İlk 8 Aylık Dönem: Dış Ticaret Hacmi Büyüdü

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret hacmi artış gösterdi.

İhracat: Yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar'a ulaştı.

İthalat: Yüzde 5,6 artışla 238 milyar 183 milyon dolar'a yükseldi.

Dış Ticaret Hacmi: Toplamda yüzde 5,1 artarak 416 milyar 295 milyon dolar oldu.

En Çok İhracat Yapılan Ülkeler ve Sektörler

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla;

Almanya: 1 milyar 776 milyon dolar

ABD: 1 milyar 276 milyon dolar

İngiltere: 1 milyar 155 milyon dolar

İhracatın en çok yapıldığı ülke grupları ise Avrupa Birliği, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ile Diğer Avrupa Ülkeleri olarak açıklandı. Sektör bazında bakıldığında ise imalat sanayi en büyük paya sahip oldu.

En Çok İthalat Yapılan Ülkeler ve Sektörler

Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke ise;

Çin: 3 milyar 903 milyon dolar

Rusya: 3 milyar 291 milyon dolar

Almanya: 2 milyar 260 milyon dolar

İthalatın en çok yapıldığı ülke grupları yine sırasıyla Avrupa Birliği, Asya Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri oldu. İthalat kalemleri arasında en büyük payı ise hammadde grubu aldı.