Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ege Şubesi, üyelerinin vizyonunu geliştirmek amacıyla başlattığı toplantı serisini stratejist Cüneyt Paksoy’un katılımıyla tamamladı. Final oturumuna TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ile serinin ilk konuğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de katıldı.

Toplantıda küresel endekslerin seyri, emtia fiyatlarındaki değişimler ve Trump dönemi sonrası şekillenen yeni ekonomik yapının Türkiye’ye etkileri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Korkmaz: “Üç boyutlu analiz iş dünyasına rehber oldu”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, görev süresinin sonuna yaklaşırken böylesi nitelikli bir seriyi tamamlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ekonomi yönetiminin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Korkmaz, üç oturumun da iş dünyası için birer akademi niteliği taşıdığını belirtti. Korkmaz, görev süresi boyunca destek veren yönetim kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Korkmaz, “Bu seriyle üyelerimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de doğru okumasını hedefledik. Ortaya çıkan bilgi birikiminin İzmir’in ihracat kapasitesine ve girişimcilik kültürüne doğrudan katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalarda yaşanan dönüşümün tesadüf olmadığını, sistemin yeni bir denge arayışına girdiğini söyledi. ABD’nin askeri ve ekonomik gücüne rağmen yapısal zaaflar taşıdığını belirten Paksoy, bu sürecin yeni aktörleri ve stratejileri öne çıkardığını dile getirdi.

İş dünyasının yalnızca yerel değil küresel verileri de yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Paksoy, küresel endekslerdeki kırılmaların ticaret akışını doğrudan etkilediğini ifade etti.

“Teknik ve temel analiz hayati önemde”

Paksoy, Trump faktörüyle birlikte dünyada yeni bir korumacılık ve üretim anlayışının öne çıktığını belirterek, ucuz ve düşük nitelikli üretim döneminin geride kaldığını kaydetti. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve üretim gücüyle bu yeni sistemin dışında kalamayacağını vurguladı.

İş insanlarının küresel ekonomi siteleri ve ekonomi kanallarını düzenli takip etmesinin önemine dikkat çeken Paksoy, emtia hareketleri ve dolar rezervlerindeki değişimlerin analiz edilmesinin hayati rol taşıdığını söyledi. Paksoy, teknik ve temel analizin bu süreçte iş dünyası için yol gösterici nitelikte olduğunu dile getirdi.