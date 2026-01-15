Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin kente kazandırdığı Cumhuriyet Kütüphanesi, sanat ve tarih alanlarında çalışan araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı. Ernest Balladur Köşkü’nün tarihi atmosferinde hizmet veren kütüphane, zengin arşiviyle dikkat çekti.

İzmir, Urla ve Buca tarihi üzerine çalışmalar yürüten sanat tarihçisi Ferhan Erim, kütüphanenin düzenli kullanıcıları arasında bulunduğunu ifade etti.

“Birçok eser burada derli toplu halde”

Ailesinin Osmanlı döneminden bu yana Buca’da yaşadığını belirten Erim, Cumhuriyet Kütüphanesi’nin sunduğu imkânların araştırma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdığını dile getirdi. Erim, Millî Kütüphane ve diğer kütüphanelerde bulunmayan birçok kaynağa burada toplu şekilde erişilebildiğini vurguladı.

Özellikle kaynak eserlerin, üzerinde çalıştığı konulara doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Erim, kütüphanenin Buca için önemli bir ihtiyacı karşıladığını kaydetti.

Buca için önemli bir kazanım

Ferhan Erim, Cumhuriyet Kütüphanesi’nin araştırmacıların nitelikli kaynaklara erişimini kolaylaştırdığını belirterek, bu ortamın bilimsel üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kütüphanenin, hem içerik hem de çalışma ortamı açısından etkin ve verimli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Başkan Görkem Duman’a teşekkür

Kütüphanenin bugünkü kimliğine kavuşmasında Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın önemli katkısı bulunduğunu ifade eden Erim, Duman’ın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

Erim, Cumhuriyet Kütüphanesi’nin Buca’ya kazandırılmasının ilçe açısından değerli bir adım olduğunu belirterek, bu hizmetin hem araştırmacılar hem de kent belleği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.