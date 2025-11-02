Son Mühür- 2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un vasiyeti, geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi’nde açıklanmıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından Tayfur ailesinde büyük bir gerginlik yaşandı.

Sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları, vasiyete göre Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlandı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ile İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka’ya, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu Mudurnu’daki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Sanatçının geri kalan mal varlığı ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak paylaştırıldı. Ancak vasiyet listesinde, Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadı.

“7 yeğen malları aldı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum”

Habertürk’ün haberine göre, Tuğçe Tayfur Aydın geçtiğimiz günlerde Maslak’taki bir açılışta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, devam eden dava süreci hakkında konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydın, “7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum” diyerek sessizliğini bozdu.

“Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var”

Babasının sağlık durumu ve vasiyetin geçerliliğiyle ilgili de konuşan Tuğçe Tayfur Aydın, ciddi iddialar ortaya attı:

“Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken ‘Grip’ dediler, cenazesi geldi.”