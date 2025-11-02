Yayın hayatına büyük bir tanıtım kampanyasıyla başlayan dizi, yapım maliyetiyle de gündem olmuştu. Bölüm başı maliyetinin 27 milyon lirayı aştığı belirtilen proje, son yıllarda televizyon dünyasının en pahalı yapımlarından biri olarak anılıyordu.

Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı

Romantik drama türündeki dizi, ilk haftalardan itibaren istenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Yapımcı şirket, alınan düşük reytinglerin ardından diziyi 7. bölümde sonlandırma kararı aldı.

Barış Arduç’a 45,5 milyon TL peşin ödeme

Dizinin başrollerinden Barış Arduç’un aldığı ücret ise sektör gündemini sarsan detaylardan biri oldu. Ünlü oyuncunun, bölüm başına 3,5 milyon TL’den 13 bölüm için toplam 45 milyon 500 bin TL’yi peşin olarak aldığı öğrenildi. Dizinin 7. bölümde final yapacak olması nedeniyle bu ödemenin akıbetinin nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı.

Hande Erçel’in kazancı da dudak uçuklattı

Barış Arduç ile birlikte başrolde yer alan Hande Erçel’in de bölüm başına 1 milyon 750 bin TL aldığı iddia edildi. İkilinin yüksek ücretleri ve yapımın dev bütçesine rağmen, dizinin kısa sürede sona ermesi yapım dünyasında şaşkınlık yarattı.