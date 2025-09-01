Son Mühür/ Begüm Mol- Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek yere düşen Kandemir, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında görevlilerin yardımıyla ayağa kaldırıldı.

Esprisiyle alkış topladı

Yaşanan aksiliğe rağmen moralini bozmayan Kandemir, sahnede ayağa kalktıktan sonra ilk şarkısına başlamadan önce izleyicilere dönerek, “Sağlam geldim değil mi?” sözleriyle espri yaptı. Sanatçının bu doğal ve samimi tavrı seyircilerin kahkahaları ve alkışlarıyla karşılık buldu.

Performansına ara vermeden devam etti

Düşüşten kısa bir süre sonra konserine kaldığı yerden devam eden Kandemir, enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Seyirciler ise sanatçının pozitif yaklaşımına destek vererek coşkuyla eşlik etti.

İzleyicilerden tam destek

Kandemir’in profesyonel tavrı ve samimiyeti, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Konser alanındaki kalabalık, sanatçıyı uzun süre alkışlayarak destek verdi.