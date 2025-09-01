Son Mühür- İlişkileri boyunca sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin evlenme kararı kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

İki yılı aşkın süredir devam eden birlikteliklerini resmiyete taşıyan Erbil ve Ceylan, mutluluklarını sosyal medyada da paylaştı.

Annesinin katılmama nedeni merak uyandırdı

Nikaha damga vuran detay ise Ceylan’ın annesinin törende bulunmaması oldu. Gelinin yokluğu magazin kulislerinde merak konusu olurken, gerçek Gülseren Ceylan’ın kendi sözleriyle ortaya çıktı.

“Annem ilişkimizi onaylamıyor”

Habertürk’ün haberine göre; Ceylan annesinin bu ilişkiyi başından beri onaylamadığını ve uzun süredir görüşmediklerini açıkladı.

Annesinin desteği olmamasına rağmen evlilik kararını gönül rahatlığıyla aldığını belirten Ceylan, “Mehmet Ali beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım” diyerek ilişkisine olan bağlılığını dile getirdi.

Ertesi gün Tiktok’ta para topladı

Nikahın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Mehmet Ali Erbil, bu kez sosyal medyadaki davranışıyla gündeme gelmişti.

Sabah saatlerinde TikTok hesabından canlı yayın açan Erbil, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri “takı” olarak kabul etti.