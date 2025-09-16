Son Mühür/ Merve Turan- Eski manken Tuğba Özay, yaz tatilini geçirdiği Antalya’dan çektiği bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özay, gökyüzündeki bulutları göstererek bunların doğal olmadığını, Türkiye’nin “kimyasal püskürtme”ye maruz kaldığını öne sürdü.

“Bunlar bulut değil”

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Özay, gökyüzünü işaret ederek, “Bakın bunların hiçbiri bulut değil” ifadelerini kullandı. İddiasını daha da ileri taşıyan Özay, “Şeytani aklın şeytani düzenin, sadece ülkemize değil, dünyanın birçok ülkesine yaptığı bu korkunç spreyleme” sözleriyle dikkat çekti.

“Avrupa’da da yoğun yapılıyor”

Tuğba Özay, söz konusu uygulamanın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirterek, Avrupa ülkelerinden de benzer görüntüler geldiğini aktardı. Özay, “Orada yaşayan arkadaşlarım da arayıp söylüyor. Hatta ağır spreyleme yapıldığında nefes dahi alamadıklarını, evden çıkamadıklarını, baş ağrısı yaşadıklarını anlatıyorlar” dedi.