Son Mühür- Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Doğa ve Firaz’ın ilişkisi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İzleyicilerden gelen yoğun tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK’ten Sert Açıklama

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder.

Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.”

Evrim Alasya’nın eski paylaşımı gündemde

Dizide yasak aşk sahneleri büyük tartışma yaratırken, oyuncu Evrim Alasya’nın kısa süre önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Alasya, Manifest dizisine yönelik eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

“Kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış diye akşama kadar sabah programları izleyen insanlarsınız. Manifest’in toplumun ahlakını bozmasından hangi ara endişelendiniz?”

Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, “E bu sizin diziymiş”, “Evrim hanım rol aldığınız diziye dair de bir şey demek istemez misiniz?” yorumlarında bulunmuşlardı.

“Kızılcık Şerbeti’ne dokunma”

Evrim Alasya ise sessizliğini bozdu. “Kızılcık Şerbeti’ne Dokunma RTÜK” etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Öyle görünüyor ama on yıllardır Müge Anlı’lar Esra Erol’lara doğru dürüst ceza yok! Kurmaca dünyaya var. Üstelik biri gerçek, biri hayal...”