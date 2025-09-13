Son Mühür- Ünlü manken ve oyuncu Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çevre kirliliğine dikkat çekti. Ormanlık alana bırakılan çöpleri toplayarak tepki gösteren Özay, belediyelere ve yetkililere seslendi.

“Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz”

Özay, çevreye duyarsızlığa isyan ederek, “Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı

Bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Özay, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef aldı. Paylaşımında, “1 hafta oldu, hala habersiz… Evet daha çok duyurun, daha çok paylaşın!

Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası” sözleriyle çağrıda bulundu.