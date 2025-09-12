Son Mühür- Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturdu. "Güneşin Kızları" , "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" dizilerindeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, Türkiye’ye kısa süreliğine gelen ve sürekli ülke hakkında olumsuz yorumlar yapan arkadaşlarına sert sözlerle yanıt verdi.

“Arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım”

Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda özellikle yurt dışında yaşayan ve yılda sadece birkaç hafta Türkiye’ye gelen arkadaşlarının davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım.

Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı… Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin.”

Sosyal medyada gündem oldu

Özberk’in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinin büyük bir kısmı oyuncunun sözlerine destek verdi. Özberk’in tepkisi, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.