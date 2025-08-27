Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yönetiminde gerçekleşti. Toplantının öne çıkan gündem maddesi ise bu yıl 94. kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) oldu. Geçtiğimiz günlerde fuar lansmanında iş dünyasına, “Ben üreteyim, İzmir üzerinden zengin olayım ama İzmir’e 5 kuruş vermeyeyim olmaz. Bu İzmir’i sevmek değildir” sözleriyle sitem eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamaları mecliste de yankı buldu.

Bu çıkışın ardından söz alan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarın kent ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, “Üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” mesajı verdi.

Özgener: Fuarın katma değerini artırmaya kararlıyız

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuar için tüm sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı. Özgener şunları söyledi:

“İzmir’i yüzyıla yaklaşan geçmişiyle fuarcılık alanında dünya genelinde öncü ender kentlerden biri yapan, ülkemiz fuarcılığının beşiği İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 94. kez kapılarını açıyor. Cuma günü başlayacak olan fuarımız, kentimizin kurtuluş günü olan 9 Eylül gecesine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Fuarımızı yalnızca geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğe dair vizyonumuzu da yansıtan stratejik bir organizasyon olarak değerlendiriyoruz. Fuarın kent ve ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sağlaması ve köklü manevi değerini pekiştirmesi için yapılacak her çalışmada İzmir Ticaret Odası olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, tüm üyelerimizi Kültürpark’ta düzenlenecek, İzmir’in kıymetli bir değeri olan bu fuara katılmaya davet ediyorum.”

Bakan Şimşek Eylül’de İzmir’de olacak

Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ertelenen programına da değinen Özgener, şunları aktardı:

“Bildiğiniz üzere 12 Ağustos’ta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i Odamızda ağırlayacaktık. Ancak, Sayın Bakanımızın değerli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatından dolayı programı ertelemek durumunda kaldık. Sayın Bakanımızı, eylül ayı içerisinde kentimizde ağırlıyor olacağız.”