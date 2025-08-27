Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl ilk kez lunaparksız kapılarını açmaya hazırlanırken, konu İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. Meclis Üyesi Adil Özyiğit, lunaparkın fuarın hafızasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, fuarın kültürel ve sosyal etkisinin giderek azaldığını söyledi.

Fuar öncesi Meclis’te lunapark tepkisi

29 Ağustos’ta “Fuar şehrin kalbinde” sloganıyla başlayacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, lunapark olmadan düzenlenecek. Bu durum İzmir Ticaret Odası’nın Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda tartışma konusu oldu. Meclis kürsüsünde söz alan Adil Özyiğit, lunaparkın fuar için yalnızca bir eğlence alanı değil, aynı zamanda bir hafıza olduğunu ifade etti.

Özyiğit, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum: insanların buradaki anılarını yok etmek kimsenin hakkı değil. Bu fuar, sadece ekonomik olarak değil kentin kültürel ve sosyal hayatına etki yapıyordu. Her geçen gün etkisini yitiriyor. Bu şehrin potansiyelini de etkiliyor"

Turizm ve Cemil Tugay vurgusu

Meclis üyesi Özyiğit, konuşmasında turizm konusuna da değinerek İzmir’in mevcut potansiyelini kullanamadığını söyledi. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatan Özyiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sözlerini aktararak şöyle dedi:

“5 Ağustos’ta bir toplantı yapıldı. İzmir’in turizmde kendi potansiyelini kullanamadığı, elimizdeki değerlerin farkında olmadığımız ifade edildi. Bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay söyledi. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. İzmir gerçekten değerlerini kullanamıyor.”

“Turistler geri dönüyor”

Özyiğit, turizmde yaşanan sorunların somut göstergelerine değinerek otel doluluk oranlarının düşük olduğunu kaydetti. Şu ifadeleri kullandı:

“Biz maalesef havalimanında inen her turisti İzmir’e gelmiş sayıyoruz ama otellere baktığımızda bir doluluk yok. Kemeraltı’na turisti bırakıyorlar, o turist hanutçuların eline düşüyor. Birçok toplantı yapıldı, o turistlerin nerelere gideceği söylendi ve biz de umutlandık. Ama turistler maalesef bir daha Türkiye’ye gelmemek üzere geri gidiyorlar çünkü ellerinde telefonlarla gidecek yerleri araştırıyorlar"