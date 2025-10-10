Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menemen’de hayata geçirmeyi planladığı Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan 25 bin sosyal konut hedefinin ilk adımı olan proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi sınırlarında gerçekleştirilecek 7 milyar 589 milyon 300 bin liralık yatırım bedelli Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla sürecin başlatıldığı belirtildi.

Proje tanıtım dosyasında, “Egeşehir Menemen Konutları (3 bin 100 Konut)” projesinin toplam beş etapta hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, projenin İzmir’in kuzey aksında planlı kentleşme ilkelerine uygun, çevreye duyarlı ve rekreasyon alanı ile desteklenmiş yeni bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı. Proje tanıtım dosyasında şu bilgilere yer verildi:

“Egeşehir Menemen Konutları (3100 Konut) projesi, toplam beş etapta gerçekleştirilecektir. Projenin amacı, İzmir’in kuzey aksında, planlı kentleşme ilkelerine uygun, çevreye duyarlı ve rekreasyon alanı ile desteklenmiş yeni bir yaşam alanı oluşturmaktır. Proje alanının bağlı olduğu Menemen İlçesi, hızla gelişen konut projeleriyle İzmir’in önemli çekim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Menemen ilçesi ayrıca, İzmir şehir merkezini kuzeyde Aliağa ve çevresindeki sanayi bölgelerine bağlayan önemli bir ulaşım koridoru üzerinde yer almakta olup; demiryolu, karayolu ve deniz ulaşımına olan erişim kolaylığı ile stratejik bir konuma sahiptir. Bu nedenle planlanan proje, hem bölgenin hızlı nüfus artışına uyum sağlayacak hem de bölgeyi tercih edenlerin sosyal yaşam kalitesini arttıracak bir proje niteliğindedir. Proje, yalnızca konut yapılaşmasına yönelik bir yatırım değil; aynı zamanda bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlayacak kamu yararı taşıyan bütüncül bir proje olma özelliğine sahiptir.”

İnşaat iki yıl içinde tamamlanacak

Proje kapsamında 195 bin metrekarelik alanda 3 bin 100 konut inşa edilecek. Yatırım bedelinin 7 milyar 589 milyon 300 bin TL olarak belirlendiği proje, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi “Kentsel Gelişim Alanı” sınırları içinde yer alıyor.

Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nin tüm etapları için yapım ihalesinin ardından iki yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. Projenin dört etabının temelinin 2025 yılında atılması, yapıların ise 2027 yılına kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Sosyal donatı alanları da bulunacak

Menemen’in İzmir şehir merkezini kuzeydeki Aliağa ve çevresindeki sanayi bölgelerine bağlayan önemli bir ulaşım koridoru üzerinde bulunduğuna dikkat çekilen proje tanıtım dosyasında, projenin bölgenin hızlı nüfus artışına uyum sağlayacağı ve sosyal yaşam kalitesini artıracağı ifade edildi.

Egeşehir Menemen Konutları kapsamında yalnızca konutlar değil, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kafe, kreş, restoran, market ve otopark gibi sosyal donatı alanları da yer alacak. Bu yönüyle proje, bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlayan kamu yararı niteliğinde bir yatırım olarak tanımlanıyor.