Kan donduran olay, 10 Haziran 2022’de Bayraklı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak’ta meydana geldi.

Komşular arasında sokak köpeği besleme ve arsa sınırı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sinirlerine hakim olamayan Ali İhsan Kılıç, tabancasını çekerek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü’ye ateş etti.

Ağır yaralanan üç kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Savcılıktan üç kez müebbet istemi

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında “kasten öldürme”, ağabeyi Mehmet Kılıç hakkında ise “kasten öldürmeye iştirak” suçlarından ayrı ayrı üçer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, her iki sanık için “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 2 yıla kadar hapis, Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu’na yönelik tehdit ve darp suçlarından da ek cezalar istendi.

İlk duruşmada müebbet yağmuru

İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davada Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek’i öldürmekten müebbet, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’yü öldürmekten ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

Kılıç ayrıca Filiz Topaloğlu’na yönelik silahlı tehditten 4 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan 2,5 yıl hapse mahkum edildi.

Ağabeyi Mehmet Kılıç ise “kadını kasten öldürmeye yardım” suçundan toplam 30 yıl, “silahlı yaralama”dan ise 1 yıl 3 ay ceza aldı. Mahkeme, her iki sanığa da indirim uygulamadı.

İstinaf ve yargıtay süreci

Kararın ardından savcılık, sanık Mehmet Kılıç’a verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi’ne taşındı.

Burada yapılan yargılamada mahkeme, Ali İhsan Kılıç’ın Yahya Köşek’i öldürme suçunda “haksız tahrik” indirimi uygulayarak cezasını müebbetten 16 yıla indirdi.

Ancak dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, “sanığa eksik ceza verildiği” gerekçesiyle kararı bozdu.

Ayrıca, Mehmet Kılıç’ın Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan beraat etmesini de hukuka aykırı buldu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere istinafa gönderildi.

Ağabey duruşma öncesi hayatını kaybetti

Bu süreçte sanıklardan Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. Mahkeme, sanıkların şeker hastalığı ve sinirsel rahatsızlıklarının cezai ehliyeti etkilemediğini belirtti.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından davanın yeniden görülmesiyle Ali İhsan Kılıç için bir kez daha karar verildi.

Mahkemede son söz: “Tahliyemi istiyorum”

Son duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Ali İhsan Kılıç, “Ben yatalak hastayım. Olayın olmasına sebebiyet veren Filiz Topaloğlu’dur.

Eğer cezaevinde ölürsem, sorumlusu kendisidir. Tahliyemi istiyorum” dedi.Mahkeme, Kılıç’ı Yahya Köşek’i kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum etti. Ardından “haksız tahrik” indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü.

Üç canın ardından bitmeyen hukuk mücadelesi

Bayraklı’daki komşu kavgası üç kişinin hayatına mal olurken, davanın 3 yılı aşkın süredir devam eden yargı süreci, mahkemelerin farklı kararları ve Yargıtay bozmasıyla bir hukuk mücadelesine dönüştü.

Mağdur aile yakınları karara tepki gösterirken, Kılıç’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinde tedavisi sürüyor.