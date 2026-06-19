Son Mühür/ Osman Günden- İzmir siyasetinde sular durulmuyor; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP içindeki gelişmeleri sert bir dille hedef alarak şehrin gerçek gündeminin bu sorunlarla perdelenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Şehrin yerel gündeminin CHP içindeki anlaşmazlıklarla göz ardı edildiğini belirten Saygılı, şu ifadeleri kullandı: "Dün, güzel İzmir’imiz yine gündemi olmayan, CHP’nin iç kavgasına şehrimizi kurban eden bir yapay siyasi süreçle oyalandı, emeği ve enerjisi heba edildi."

"İzmir kasıtlı olarak ilgilenilmiyor"

Saygılı, İzmir’in CHP’li belediyeler eliyle yönetilemediğini ve kentin sahipsiz bırakıldığını öne sürdü. Özellikle çöp, çevre ve altyapı sorunlarına değinen Saygılı,

"Bilindiği üzere fiilen İzmir, CHP belediyeleri tarafından yönetilemiyor, kasıtlı olarak ilgilenilmiyor, çöp dağlarına, çevre felaketlerine, kentsel bir çürümeye terk ediliyor.

Aynı şekilde sendika ağaları, kurultay baronları, bankamatik memurları, troller ve tetikçi bir kısım sözde medya üzerinden her gün zaman, enerji ve kaynak kaybediyor." ifadelerini kullandı.

“İstifa etmeliydiniz...”

AK Parti İl Başkanı, CHP’li siyasilere dair eleştirilerini istifa çağrılarıyla devam ettirdi. Belediyelerdeki kadrolaşma iddialarından altyapı yetersizliklerine kadar pek çok konuyu gündeme getiren Saygılı,

"Madem ilkeli siyasetten, temiz ve demokratik siyaset kültüründen bahsediyorsunuz… Kirli gönül ilişkilerinin figürleri belediye kadrolarından istisnai memur yapılırken hepiniz istifa etmeliydiniz.

Yandaşlarınız, ahbap ve çavuşlarınız bankamatik memuru yapıldığında istifa etmeliydiniz. İzmir çöp dağlarıyla dolduğunda, sokaklar ve caddeler yürünmez hale geldiğinde istifa etmeliydiniz.

Körfez kötü kokusuyla İzmir’in yüzünü karartırken, atık sular hala Körfez’e boşaltıldığında istifa etmeliydiniz. Kooperatif skandalıyla kendi kadrolarınız İzmirlinin parasını gasp ettiğinde, binlerce İzmirli mağdur edildiğinde istifa etmeliydiniz.

İşçilerin hakkını lüks tatil adalarında masasına meze yapan belediye başkanlarınızdan utanıp istifa etmeliydiniz.

İzmir’de bilinen deprem riskine rağmen tek bir dönüşüm projesine imza atılmadığı, trafik sorunu çözülmediği, alt yapı çöktüğü, üst yapı çürüdüğü, siyasetin zemini yolsuzluk, irtikap ve rüşvetle zehirlendiği için istifa etmeliydiniz." diye konuştu.

"CHP Bizans oyunlarında kaybettiği için “küsüp oynamayan” kırık kalplerle(!) İzmir ilgilenmemektedir"

Saygılı, gündemdeki siyasi çalkantının İzmirlinin beklentileriyle çeliştiğini vurgulayarak, "Bunca yönetim krizine, ahlaki çöküşe, akçeli ve yanlış işe bulaşan CHP’nin İzmir belediyeleri ve siyasi aktörleri ayan beyan ortadayken, birçoğunun yargı süreçleri devam ediyorken İzmir’in ve Türkiye’nin gündemiyle alakalı olmayan CHP Bizans oyunlarında kaybettiği için “küsüp oynamayan” kırık kalplerle(!) İzmir ilgilenmemektedir.

Bu gölge oyununa İzmir prim vermeyecektir. CHP’nin kavgası İzmir’i ilgilendirmemektedir. Sayın Tugay CHP çatısı altında olur ya da olmaz, bu onun siyasi pozisyonudur. İzmir dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de doğru planlama, proje, yatırım, eser ve hizmet beklemektedir. İzmir’in tek gerçek gündemi budur." dedi.