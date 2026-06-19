Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de, eski il başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından il başkanlığında başlayan gergin bekleyiş ikinci günde de devam ediyor. İlçe örgütleri il binasında nöbeti sürdürdükleri ve Gümrükçü'nün geleceği bir ihtimale karşı içeride hazır bekledikleri vurgulandı.

İlçe örgütlerinin nöbet trafiği sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla başlayan nöbet sürecinin devam ettiği görülürken, İzmir’in çeşitli yerlerinden gelen Özgür Özel yanlısı partililerin, olası gelişmelere karşı il binasında durarak, nöbet tuttukları belirtildi.

Kapıların kilidi açıldı

Sabah saatlerinde CHP MYK tarafından Güç’ün yerine ataması gerçekleştirilen Utku Gümrükçü’nün il binasına geleceği söylentileri üzerine kapıların kitlendiği görülürken, kısa süren paniğin ardından kapıların kilidinin açıldığı ve partililerin binaya rahatlıkla girip çıktıları gözlendi.

Gümrükçü, il binasına ne zaman gelecek?

Öte yandan, Güç’ün yerine yeni il başkanı olarak görev yapacak geçmiş yıllarda partinin önemli kademelerinde görev alan Utku Gümrükçü’nün Alsancak’ta olduğu ve önümüzdeki saatlerde il başkanlığına gelebileceği iddia edilirken, CHP’ye yakın çevreler sürecin itidal içinde sürdürülmesinin ve İstanbul’da yaşanan görüntülerin yaşanmaması gerektiğini söyledikleri öğrenildi.