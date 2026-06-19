Son Mühür- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşa direkt olarak dokunmaya devam ediyor. Saha turlarından bir yenisini Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştiren Ünsal Cumhuriyet Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Vatandaş Buluşması’nda mahalle sakinleri temizlik, gerekli bakım ve onarım çalışmaları ile çevresel ihtiyaçlar başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini dile getirdi.

"Karşıyaka’yı birlikte yönetiyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Göreve başladığımızdan bu yana verdiğimiz sözü tutuyoruz, Karşıyaka’yı birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi dolaşıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de sizlerle birlikte burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizler için buradayız, sizlere en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sizin fikirlerinizle şekillendiriyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte gerçekten çok çalışıyoruz, elbette ki aksaklıklar olur; onları da sizlerin görüşleriyle düzelteceğiz. Mahalleyi bilen, burada yaşayan sizlersiniz.

Muhtarımızla dirsek temasında çalışıyoruz, eksik kalanları tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. En son patenci genç arkadaşlarımız bizden bir yer istemişti, hava koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte çalışmaya başladık. Bugün betonunu atıyoruz, en kısa sürede tamamlayacağız. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızın mutlu olduğu bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Özay Dağhan, “Mahalle sakinlerimizin sorularını bizzat sorabilmesi, ihtiyaçlarını dile getirebilmesi bizim için çok kıymetli. Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal’a ve tüm ekibine mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemiz için, Karşıyakamız için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.