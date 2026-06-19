Son Mühür / Ege ile Orta Asya arasında mesafeler kısalıyor, İzmir ve Kazakistan arasında doğrudan uçuşlar başlıyor. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'den Kazakistan'ın en büyük ticaret ve kültür merkezi Almatı'ya direkt uçuşların başlatacağını açıkladı. Temmuz ayının sonu itibarıyla hayata geçmesi planlanan yeni hat, salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı seferlerle hizmet verecek.

Aktarmasız uçma fırsatı

Yeni rotanın iki ülke arasında ticari ve kültürel bağları daha da derinleştirmesi ve bölgedeki seyahat ağına da önemli ölçüde katkı sunması bekleniyor. Uçuşlarla birlikte hem turizm hem de iş dünyası için potansiyellerin de artması planlanıyor. Temmuz ayı sonundan itibaren yolcular, Orta Asya’nın en dinamik finans merkezlerinden Almatı’ya aktarmasız olarak uçma fırsatı yakalayacak.

Hedef: Yolcu trafiği ve iş birliklerini artırma

Yaz sezonu planlaması kapsamında uçuş ağını büyütmeye devam edeceklerini belirten SunExpress yetkilileri, böylelikle yolcu trafiği ve ekonomik iş birliklerini daha da artırmaya hedeflediklerini belirtti.

İzmir ve Kazakistan arasında başlatılacak direkt uçuşlarla ilgili Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev de duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.