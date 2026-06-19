Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS maratonu için İzmir'de hazırlıklar tamamlandı. Sınav yoğunluğunun en çok hissedileceği noktalardan biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi için İzmir ESHOT özel bir ulaşım planı hazırladı. Belirli saatler arasında kampüs içerisine giriş yapacak otobüs hatları yeniden düzenlenirken, çok sayıda ana hat güzergahı geçici olarak değiştirildi. Sınav sabahı ulaşımda sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar, "20-21 Haziran ESHOT ulaşım planı" ve "Tınaztepe ESHOT iptal olan duraklar" sorularına yanıt aramaya başladı.

İZMİR YKS ESHOT ULAŞIM PLANI NASIL OLACAK?

20-21 Haziran tarihlerindeki YKS için yeni ulaşım planını paylaşıldı. Sınav yoğunluğu nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'nde özel bir güzergah uygulaması devreye girecek. Açıklanan karara göre, sınav günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında kampüs içi ulaşım sadece 412 numaralı Tınaztepe-Yerleşke hattı üzerinden yapılacak.

YKS GÜNÜ DOKUZ EYLÜL TINAZTEPE YERLEŞKESİNE GİRMEYEN ESHOT HATLARI HANGİLERİ?

Alınan geçici ulaşım önlemleri kapsamında, Tınaztepe bölgesine sefer yapan çok sayıda ana hat belirtilen saatlerde yerleşkeye girmeyecek. Düzenleme doğrultusunda 171, 277, 290, 304, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı ESHOT otobüsleri, kampüs alanındaki bazı durakları pas geçecek.

İZMİR ESHOT HANGİ DURAKLARA HİZMET VERMEYECEK?

ESHOT tarafından yapılan resmi duyuruya göre, kampüs içerisinde hizmet dışı kalacak duraklar da netleşti. Sınav günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknopark, Fen Edebiyat, Spor Salonu, Sosyal Tesisler, Kütüphane, Yetmiş Beşinci Yıl İlköğretim Okulu ve Tınaztepe duraklarından yolcu indirme veya bindirme işlemi yapılmıyor. Sınava bu fakülte ve binalarda girecek öğrencilerin, kampüs içi ulaşımlarını yalnızca 412 numaralı hattı kullanarak yapması gerekiyor.